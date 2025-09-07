Ричмонд
Песков ответил на вопрос о рабочих обязанностях Козака

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Когда появится понимание, за что в администрации президента (АП) будет отвечать заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, тогда будут выпущены соответствующие документы, пока их нет, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Ну, это еще предстоит выяснить. Как только станет понятно, будут выпущены соответствующие документы, пока их нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос издания о том, что будет Козак курировать в АП, учитывая, что два управления, которые были в зоне его ответственности, ранее были упразднены указом главы государства.

Ранее Путин упразднил два управления Администрации президента, отвечающих за связи с зарубежными странами. Вместо них появилось одно новое — управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

