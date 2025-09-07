Ричмонд
«Иногда спит всего по несколько часов в день». Песков рассказал, как Путин всё успевает

Глава РФ Владимир Путин почти каждый день занимается спортом и всегда остается на пике концентрации, даже если поспал всего несколько часов. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет 7 сентября ТАСС.

Песков признался, что ему самому «иногда трудно понять», откуда Путин берет в себе силы.

«Потом — он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин занимается спортом каждый день, однако в длительных поездках это получается не всегда.

Напомним, что Путин ранее посетил Китай с четырехдневным визитом, а после отправился во Владивосток для участия в ВЭФ. Вечером 5 сентября он прибыл в Самарскую область.

Песков ранее говорил, что у президента нет выходных в таком плотном графике.

