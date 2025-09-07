«Иногда спит всего по несколько часов в день». Песков рассказал, как Путин всё успевает

Песков признался, что ему самому «иногда трудно понять», откуда Путин берет в себе силы.
«Потом — он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Путин занимается спортом каждый день, однако в длительных поездках это получается не всегда.
Напомним, что Путин ранее посетил Китай с четырехдневным визитом, а после отправился во Владивосток для участия в ВЭФ. Вечером 5 сентября он прибыл в Самарскую область.
Песков ранее говорил, что у президента нет выходных в таком плотном графике.