Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами жителей Башкирии. Как говорится в документе, почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено главному инженеру ООО «Железобетон» Ришату Шаизову.
Звания «Заслуженный химик Российской Федерации» удостоены директор по производству изопрена и синтетических каучуков Дмитрий Жаворонков АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и советник директора по этому же направлению Ильдус Насыров.
Заместитель генерального директора ООО «Башкирские распределительные электрические сети» Фарит Ибрагимов получил звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены акционерного общества «Белебеевский завод “Автонормаль” — наладчик холодноштамповочного оборудования Ирек Гиззатуллин, начальника цеха Евгения Скоробогатова и токарь Марат Хабибуллин.
Ранее министра просвещения Башкирии наградили федеральной грамотой.