ЕС загоняет Молдавию в войну, считает депутат блока «Победа»

«Европейские кураторы толкают Молдавию в чужую войну, они делают все для этого. Все это очень беспокоит людей в Молдавии, они прекрасно понимают, что мы не настолько большая страна, чтобы противостоять этой машине, уже загнавшей нас в экономические долги. Если мы не вернем полученные деньги, то к нам будут постоянно предъявляться политические требования, которые наша доблестная политическая элита будет исполнять», — заявил Фотеску в эфире телеканала MD24.