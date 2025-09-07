Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вениамин Кондратьев поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку инициатив Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за поддержку кубанских инициатив.

Источник: РИА "Новости"

Парламентарий высоко оценил предложение властей региона во время рабочей поездки в Краснодар 5 сентября.

На двусторонней встрече Вениамин Кондратьев предложил расширить полномочия субъектов страны по регулированию трудовой миграции. О поддержке инициативы Вячеслав Володин заявил на совещании, а также в своём Телеграм-канале.

«Важно, что наша позиция услышана и этот вопрос рассмотрят на федеральном уровне», — рассказал губернатор Кубани.

Напомним, по мнению главы региона, Краснодарский край сам может обеспечить свои потребности рабочей силой.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше