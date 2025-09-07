Вениамин Кондратьев поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку инициатив Краснодарского края

Парламентарий высоко оценил предложение властей региона во время рабочей поездки в Краснодар 5 сентября.
На двусторонней встрече Вениамин Кондратьев предложил расширить полномочия субъектов страны по регулированию трудовой миграции. О поддержке инициативы Вячеслав Володин заявил на совещании, а также в своём Телеграм-канале.
«Важно, что наша позиция услышана и этот вопрос рассмотрят на федеральном уровне», — рассказал губернатор Кубани.
Напомним, по мнению главы региона, Краснодарский край сам может обеспечить свои потребности рабочей силой.
