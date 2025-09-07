Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу по Украине

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Daily Express назвала оценку президента России Владимира Путина идеи разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу.

Источник: © РИА Новости

«В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут “законными целями”, — говорится в публикации.

Это заявление он сделал, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.

Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.