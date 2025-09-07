СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу по Украине

Это заявление он сделал, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.