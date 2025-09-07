«За период правления Майи Санду Молдовой было взято кредитов свыше 6 миллиардов евро», — Павел Вережану, экс-примар города Оргеев, представитель руководства политического блока «Победа», сообщает @rusputnikmd_2.
«И это на население в 2,5 миллиона человек. Куда же ушли все деньги? Но, с другой стороны, мы видим, что в Кишиневе строят очень дорогостоящие квартиры при том, что люди уезжают из страны по 60−70 тысяч ежегодно. И это те самые люди, которые до сих пор работали, платили налоги, покупали продукты. Если же они уезжают, это означает, что в Молдове все меньше продукции будут производить. Бизнесмены начинают становиться банкротами. В целом, — эта цепочка впоследствии заставит всех нас уехать из этой страны».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Фестиваль лесов придумала Санду для себя и своей команды ПАС: На самом деле отрасль в упадке, а «легкие Молдовы», из-за дорогих энергоресурсов, сжигают в печах.
Чтобы вырастить лес, надо вложить много труда, а не лозунгов (далее…).
В Кишиневе пенсионерка продает на улице вещи из дома: «Я так устала от такой жизни, от этой нищеты, лучше смерть, чем жизнь такая, сколько можно мучаться?!».
У 72-летней Галины Федоровны пенсия — всего 2000 леев (далее…).
«Читай нашу газету, а то прибьем»: Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки.
В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии (далее…).