Фон дер Ляйен выступила с обвинением в адрес России: «Издевательство над дипломатией»

До этого Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. По данным канала, удар ракетами и дронами наносится по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, поражен был также аэродром «Школьный» в Одессе.