Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский Bombardier Challenger 650 патрулирует пространство над Черным морем

Пункт назначения самолета скрыт.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24, с которыми ознакомился ТАСС.

Пункт назначения самолета скрыт. Сейчас он работает над Черным морем недалеко от северной части Турции.

Самолет разведки и целеуказания оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину. Он регулярно работает над Черным и Балтийским морями.