Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Совместная поездка с премьером Индии Нарендрой Моди в президентском лимузине Aurus в ходе визита в КНР была решением российского лидера Владимира Путина, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину.

«Это решение нашего президента и согласие его друга — премьер-министра Индии», — сказал Ушаков.

По его словам, это был определённый жест с российской стороны.

«Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю», — отметил Ушаков.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше