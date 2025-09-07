Ушаков рассказал о совместной поездке Путина и Моди на Aurus

Об этом он рассказал в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину.
«Это решение нашего президента и согласие его друга — премьер-министра Индии», — сказал Ушаков.
По его словам, это был определённый жест с российской стороны.
«Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю», — отметил Ушаков.
