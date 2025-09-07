Володин прибыл в Могилев с рабочим визитом

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл Могилев с рабочим визитом.
Панируется, что Володин выступит на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти».
В аэропорту Володина встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко и ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко.
Масштабный форум «Молодежь — за Союзное государство» открылся в Могилеве 5 сентября.
В нем принимают участие представители молодежных организаций Беларуси и России, студенты, парламентарии. На форуме на разных площадках обсуждаются вопросы сохранения исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне как важнейшего фактора патриотического воспитания молодежи.
Союзные парламентарии выступили за защиту исторической памяти>>>.
Фестиваль впервые проходит в Беларуси — ранее он проводился в Смоленске.
«Главная задача форума — актуализировать вопросы воспитания молодого поколения в духе патриотизма и бережного отношения к общей истории, уважения к боевым и трудовым подвигам прошлых поколений, необходимости внести свой вклад в развитие родной страны и Союзного государства», — отметили в пресс-службе Госдумы.
Также в рамках форума проходит первое заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, инициатором создания которой ранее выступил президент России Владимир Путин.
Воскресенье, 5 сентября, является заключительным днем фестиваля.