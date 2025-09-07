Ричмонд
Эйсмонт назвала подробности долгой встречи Лукашенко и Путина в Китае

Эйсмонт назвала подробности долгой встречи Лукашенко и Путина, которая прошла в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Китае и встретился с лидерами ряда государств.

Во время визита в Китай состоялась и встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала news.by, что разговор президентов был длительным. Начался он немногим позже 23 часов.

— Эта встреча завершилась ближе к двум часам ночи, — сказала Эйсмонт.

А уже утром следующего дня главы государств отправились на парад. Наталья Эйсмонт отметила, что «Лукашенко и Путину в любых обстоятельствах есть о чем поговорить».

Ранее мы писали, что Лукашенко назвал стратегический ресурс, лежащий в основе стабильности Беларуси.

Еще Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open: «Гордимся тобой».

Кроме того, глава Минтруда заявила про возможность оплаты отпуска для отцов при рождении ребенка в Беларуси.

Прочитайте, что глава «Белнефтехима» сказал, что будет с ценами на бензин в Беларуси.

