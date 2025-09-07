Эйсмонт назвала подробности долгой встречи Лукашенко и Путина в Китае

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Китае и встретился с лидерами ряда государств.
Во время визита в Китай состоялась и встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала news.by, что разговор президентов был длительным. Начался он немногим позже 23 часов.
— Эта встреча завершилась ближе к двум часам ночи, — сказала Эйсмонт.
А уже утром следующего дня главы государств отправились на парад. Наталья Эйсмонт отметила, что «Лукашенко и Путину в любых обстоятельствах есть о чем поговорить».
