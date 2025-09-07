NTV узнал о планах Турции и Армении обсудить планы открытия границ

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Первую попытку нормализовать отношения Ереван и Анкара предприняли в 2008 году. Год спустя в Цюрихе министры иностранных дел подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и их развитии. Но в 2010 году процесс был приостановлен. В 2015 году президент Армении отозвал протоколы из Национального собрания, а в 2018 году процедуру прекратили окончательно.