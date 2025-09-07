NTV узнал о планах Турции и Армении обсудить планы открытия границ

Делегации Турции и Армении на следующей неделе намерены провести первую за последние годы встречу для обсуждения вопросов нормализации отношений и границ, сообщает NTV со ссылкой на турецкие дипломатические источники.
По информации телеканала, турецкая делегация во главе со спецпредставителем по нормализации отношений Сердаром Кылычем отправится в Армению наземным путем, то есть через контрольно-пропускной пункт Алиджан-Маргара. На встрече планируется принять некоторые решения по нормализации двусторонних отношений, а также обсудить реализацию ранее принятых решений.
Подготовку встречи подтвердила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян. «В рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений в ближайшие дни в Армении запланирована встреча специальных представителей», — написала Бадалян в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Армянскую делегацию возглавит вице-спикер парламента Армении и спецпредставитель по вопросам нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. Других подробностей пресс-секретарь армянского МИДа не привела.
Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Первую попытку нормализовать отношения Ереван и Анкара предприняли в 2008 году. Год спустя в Цюрихе министры иностранных дел подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и их развитии. Но в 2010 году процесс был приостановлен. В 2015 году президент Армении отозвал протоколы из Национального собрания, а в 2018 году процедуру прекратили окончательно.
Армения и Турция пытались наладить отношения с момента закрытия границы между странами на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Турция закрыла ее в одностороннем порядке, потому что поддержала в этом конфликте Азербайджан, которому противостояла Армения.
Диалог Армении и Турции осложнен проблемой признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Его признали большинство стран Евразии, в том числе и Россия, Северной и Южной Америки. Турция геноцид отрицает.
Очередная попытка нормализации отношений между Арменией и Турцией была предпринята в декабре 2021 года после назначения специальных представителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. В 2022 году они провели четыре встречи: одну в Москве и еще три в Вене. В феврале 2022 года между странами возобновилось прямое авиасообщение, они также договорились открыть границу для перемещения граждан из третьих стран и возобновить грузовые авиаперевозки.