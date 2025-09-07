Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с победой

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлониста Антона Смольского с победой на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Антон, спасибо! Было красиво и достойно!» — приводит слова Лукашенко Telegram-канал.
Первый этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Сочи.
В воскресенье состоялись мужская и женская гонки преследования.
На дистанции 12,5 км Смольский занял первое место с итоговым временем — 33:22.5 и двумя промахами на четырех огневых рубежах.
Ранее Смольский завоевал бронзовую медаль в спринте на первом этапе Кубка.
Женщины показали более скромные результаты. Лучший среди белорусок стала в пасьюте Анна Сола, которая пришла к финишу шестой (+1:23.2).
По итогам первого этапа Кубка Содружества белорусская команда смогла получить одну золотую и три бронзовые награды.
Впервые Кубок Содружества организовали в 2022 году, чтобы в какой-то мере заменить российским и белорусским биатлонистам международные старты после того, как IBU (Международный союз биатлонистов) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований.