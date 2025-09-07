Ричмонд
Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с победой

Всего по итогам первого этапа Кубка Содружества в Сочи белорусские биатлонисты завоевали четыре награды: одно золото и три бронзы.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлониста Антона Смольского с победой на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Антон, спасибо! Было красиво и достойно!» — приводит слова Лукашенко Telegram-канал.

Первый этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Сочи.

В воскресенье состоялись мужская и женская гонки преследования.

На дистанции 12,5 км Смольский занял первое место с итоговым временем — 33:22.5 и двумя промахами на четырех огневых рубежах.

Ранее Смольский завоевал бронзовую медаль в спринте на первом этапе Кубка.

Женщины показали более скромные результаты. Лучший среди белорусок стала в пасьюте Анна Сола, которая пришла к финишу шестой (+1:23.2).

По итогам первого этапа Кубка Содружества белорусская команда смогла получить одну золотую и три бронзовые награды.

Впервые Кубок Содружества организовали в 2022 году, чтобы в какой-то мере заменить российским и белорусским биатлонистам международные старты после того, как IBU (Международный союз биатлонистов) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований.

