Патрушев: утечки в СМИ о деталях подрывов «Северных потоков» вызывают вопросы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Утечки в прессу по расследованию терактов на «Северных потоках» вызывают много вопросов у компетентных людей. Так помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал газете «Коммерсантъ» появившиеся ранее сообщения в СМИ о якобы причастности к подрывам украинских дайверов.
Помощник президента указал, что к расследованию диверсий на «Северных потоках» и ознакомлению с материалами уголовных дел не были допущены заинтересованные страны, а детали операции общественность узнает из «нелепых вбросов» в СМИ.
«Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы», — подчеркнул Патрушев.
Глава Морколлегии напомнил, что в последних публикациях в СМИ обвиняется группа украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю. «На причал, расположенный в 100 метрах от военно-морской базы ВМС НАТО в немецком Ростоке, предполагаемые диверсанты, оставаясь незамеченными, без всяких проблем загружают водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и спокойно выходят в открытое море», — рассказал он.
Патрушев выразил удивление по поводу того, что предполагаемые диверсанты каким-то образом обнаружили газопровод, не перепутав его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которых много в этом районе, а также в условиях оживленного судоходства неоднократно погружались, закрепляли заряды на газопроводе, а после благополучно вернулись в порт.
«Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб», — задался вопросом помощник президента.
О подрывах «Северных потоков»
Ранее следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, сообщила газета Die Zeit. Выданы ордера на арест шести украинских граждан. Седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте «Андромеда».