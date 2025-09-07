Министр, агитируя за ПАС, назвал народ Молдовы «быдлом»: По его мнению, голосование на выборах четко разделяет жителей страны на две категории

Министр социальной защиты Молдовы Алексей Бузу, рассуждая о приближающихся парламентских выборах, объявил, что 28 сентября «мы увидим — мы народ или мы быдло», подразумевая, что голосование за партию определяет принадлежность к той или иной категории.
Кстати, во время его речи женщина рядом с Бузу зевает — видно, министр соцзащиты навевает тоску, но не прийти на встречу нельзя.
Тем более, очень мало народа согнали.
ДОСЛОВНО.
Дмитрий Чубашенко, журналист:
«Не припомню такой тупой и примитивной избирательной кампании, как эта. Санду постаралась».