Министр, агитируя за ПАС, назвал народ Молдовы «быдлом»: По его мнению, голосование на выборах четко разделяет жителей страны на две категории

Да, такой примитивной и тупой предвыборной кампании в Молдове еще не было [видео]

Источник: Комсомольская правда

Министр социальной защиты Молдовы Алексей Бузу, рассуждая о приближающихся парламентских выборах, объявил, что 28 сентября «мы увидим — мы народ или мы быдло», подразумевая, что голосование за партию определяет принадлежность к той или иной категории.

Кстати, во время его речи женщина рядом с Бузу зевает — видно, министр соцзащиты навевает тоску, но не прийти на встречу нельзя.

Тем более, очень мало народа согнали.

ДОСЛОВНО.

Дмитрий Чубашенко, журналист:

«Не припомню такой тупой и примитивной избирательной кампании, как эта. Санду постаралась».