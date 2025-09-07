Владимир Путин наградил коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета

Президент РФ Владимир Путин назначил государственную награду коллективу петербургской федерации дзюдо. Региональная федерация была удостоена ордена Почета. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов накануне, 6 сентября.
— За большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации наградить: орденом Почета коллектив общественной организации "Региональная спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга, — говорится в документе.
К слову, в то же время вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил еще одну радостную новость: петербуржец стал чемпионом Европы по дзюдо среди юниоров. Бислан Катамардов (свыше 100 кг) взял золото турнира, который проходил в Словакии. Спортсмен является воспитанником «Клуба Дзюдо Турбостроитель», где также занимался глава государства. Тренировали президента Анатолий Рахлин и Леонид Усвяцов.