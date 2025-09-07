Владимир Путин наградил коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета

К слову, в то же время вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил еще одну радостную новость: петербуржец стал чемпионом Европы по дзюдо среди юниоров. Бислан Катамардов (свыше 100 кг) взял золото турнира, который проходил в Словакии. Спортсмен является воспитанником «Клуба Дзюдо Турбостроитель», где также занимался глава государства. Тренировали президента Анатолий Рахлин и Леонид Усвяцов.