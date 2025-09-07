Денис Мантуров в ходе визита в Самару сообщил о создании новой «Волги»

Господин Мантуров также отметил, что Москва готова поставлять комплектующие для проектируемого в КНР широкофюзеляжного самолета. По словам вице-премьера, Россия стала единственной страной в мире, которая производит абсолютно все комплектующие для самолетов.
Бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил слухи о том, что ГАЗ ведет переговоры с Geely о производстве автомобилей под брендом «Волга».
Производство совершенно новой «Волги» может начаться весной 2026 года, «ГАЗ» ведет переговоры с Geely с прошлого года.
