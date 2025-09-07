Ричмонд
Денис Мантуров в ходе визита в Самару сообщил о создании новой «Волги»

Первые этапы сборки автомобиля «Волга» начнутся весной следующего года, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в ходе визита в Самару.

Источник: Коммерсантъ

Господин Мантуров также отметил, что Москва готова поставлять комплектующие для проектируемого в КНР широкофюзеляжного самолета. По словам вице-премьера, Россия стала единственной страной в мире, которая производит абсолютно все комплектующие для самолетов.

Бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил слухи о том, что ГАЗ ведет переговоры с Geely о производстве автомобилей под брендом «Волга».

Производство совершенно новой «Волги» может начаться весной 2026 года, «ГАЗ» ведет переговоры с Geely с прошлого года.

Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
