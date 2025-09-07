Журналист раскрыл, что ждет Украину после слов Зеленского о Путине

«Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днем становится все меньше, его армия, состоящая из призывников, опустошена, территория сокращается. Ему все равно», — написал он.
Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. В пятницу на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.