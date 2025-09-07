Британский генерал назвал «больший риск», чем война с Россией

Во-вторых, гарантии должны быть не на словах и не «испаряться» при настоящей угрозе. Они должны не только обеспечивать защиту, но и позволять реагировать на атаки при необходимости. Самым сильным сигналом было бы появление на Украине зарубежных войск, считает Бэрронс. «Размещение войск НАТО на Украине предотвратило бы возобновление наступлений Киевом, но также лишило бы Россию возможности возобновить войну по своему желанию», — пишет он. Кроме того, он призвал не ограничивать длительность гарантий небольшим сроком, который Россия сможет «переждать».