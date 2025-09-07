Гарантии безопасности, которые Запад предоставит Украине, должны быть реальными и должны демонстрировать решительность Европы обеспечивать сдерживание России, пишет в колонке для The Times британский генерал Ричард Бэрронс. Сейчас он в отставке, в 2013—2016 годах руководил Командованием объединенных сил королевства.
Бэрронс признал, что приоритет для Украины сейчас — выживание и стране для этого, возможно, придется отказаться от утерянных территорий. «Для украинцев немедленная цель — выживание в качестве независимого государства, свободного выбирать свой собственный путь, даже если некоторая территория временно остается оккупированной. Для Великобритании и Европы более крупная цель — новый порядок безопасности, устанавливающий твердые границы российской агрессии», — пишет военный.
Бэрронс, во-первых, призвал свою страну и Европу в целом к готовности тратить на оборону больше и быстрее — в более короткий срок, чем десятилетний (его установили в НАТО для увеличения общих трат на оборону до 5% ВВП), не полагаясь на «удачу», помощь США или «сдержанность» Москвы.
«500 миллионов преуспевающих европейцев продолжают полагаться на 350 миллионов американцев в вопросах своей безопасности, как будто мир не изменился с 1949 года. Столь же абсурдно и то, что 140 миллионов россиян, большинство из которых гораздо беднее своих европейских соседей, могут диктовать условия континенту, экономика которого в 12 раз превышает российскую. Совокупные расходы Европы на оборону даже при минимальном для НАТО уровне 2% ВВП уже вдвое превышают расходы России», — указал Бэрронс.
Во-вторых, гарантии должны быть не на словах и не «испаряться» при настоящей угрозе. Они должны не только обеспечивать защиту, но и позволять реагировать на атаки при необходимости. Самым сильным сигналом было бы появление на Украине зарубежных войск, считает Бэрронс. «Размещение войск НАТО на Украине предотвратило бы возобновление наступлений Киевом, но также лишило бы Россию возможности возобновить войну по своему желанию», — пишет он. Кроме того, он призвал не ограничивать длительность гарантий небольшим сроком, который Россия сможет «переждать».
Обеспечивать гарантии безопасности для Украины готовы в той или иной форме 26 стран, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
В-третьих, гарантии должны включать готовность Европы пойти на эскалацию, в том числе с помощью жестких санкций, которые могут нанести ущерб и самой Европе. Без готовности терпеть негативные для себя последствия сдерживание уже не сдерживание, отметил Бэрронс.
«Некоторые будут утверждать, что такие гарантии рискуют вылиться в прямой конфликт с Россией. Они правы. Но больший риск заключается в том, чтобы продолжать вставать в позу без действий, надеясь, что Вашингтон всегда вмешается или что Москва проявит сдержанность», — указывает военный. Такая Европа останется не в безопасности, пояснил он.
Если Россия решит проверить «прочность» статьи 5 договора о НАТО (согласно которой нападение на любого члена равноценно нападению на всех), альянс должен ответить единогласно, иначе он распадется, предупреждает генерал.
Москва подчеркивала, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, но они не должны создавать угроз для безопасности России. Кремль также выступал против присутствия иностранных войск на Украине и против ее вхождения в Североатлантический альянс.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападение на НАТО, а заявления о риске подобного являются результатом информационной войны, которую ведут на Западе. Президент Владимир Путин говорил, что это «бред», «чушь» и «невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран».
«Сейчас у альянса основная задача, одна из главных, — это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса. Поскольку нужно протащить решение о 5%, для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра, и, с точки зрения функционеров НАТО, на роль монстра больше всего подходит наша страна», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.