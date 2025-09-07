Губернатор передал музею Героев нового времени несколько экспонатов

Музей Героев нового времени в «Квартале Понарт» Калининграда работает уже год. В его экспозиции представлено около полутора тысяч экспонатов, так или иначе связанных со специальной военной операцией на Украине. Все предметы подлинные, переданные музею непосредственными участниками боевых действий.