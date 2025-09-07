Губернатор передал музею Героев нового времени несколько экспонатов

Музей Героев нового времени в «Квартале Понарт» Калининграда работает уже год. В его экспозиции представлено около полутора тысяч экспонатов, так или иначе связанных со специальной военной операцией на Украине. Все предметы подлинные, переданные музею непосредственными участниками боевых действий.
Сегодня музей посетил губернатор Алексей Беспрозванных, написавший об этом у себя в Telegram:
«Передал подарки от наших ребят из 336-й бригады морской пехоты Балтфлота и 11-го армейского корпуса. Ручная работа, привез их из зоны СВО, когда встречался с бойцами. Победа будет за нами!».