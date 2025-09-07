Генеральное консульство Индии появится в Екатеринбурге

Распоряжение об этом недавно подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Кроме Свердловской области консульство будет обслуживать 15 регионов: Алтай, Тыву, Хакасию, Красноярский и Пермский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области, ХМАО и ЯНАО.
Властям Свердловской области рекомендовали выделить в столице Урала служебные и жилые помещения для генконсульства, а также решить другие организационные вопросы, связанные с его размещением.
Напомним, что в 2024 году открытие генконсульства в Екатеринбурге анонсировал премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в Москве.
Политик сказал, что открытие нового консульства позволит облегчить путешествия и бизнес-сотрудничество между двумя странами.