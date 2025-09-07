Слюсарь поучаствовал в крестном ходе с Донской иконой Божией Матери

Богослужение возглавил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
По завершении мероприятий состоялась встреча главы региона с архиереями Донской митрополии. Донская икона Божией Матери исторически почитается как покровительница донского казачества и заступница России. Перед этим образом традиционно молятся о защите Отечества, укреплении воинского духа и излечении от болезней.
С 2015 года в Ростове-на-Дону хранится точный список чудотворной иконы, принесенный в город по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ежегодно в честь праздника в донской столице проводится крестный ход с участием духовенства и верующих.