Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала критически безграмотными слова Каллас о российских технологиях

В качестве контраргументов главе дипслужбы ЕС официальный представитель МИД РФ привела строительство Крымского моста, запуск ракет с космодрома «Восточный» и создание «Орешника».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает критически безграмотными слова главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас, которая заявила, что русские не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках.

Дипломат обратила внимание на заявление Каллас, в котором она отметила, что КНР обладает «выдающимися навыками в области технологий», но в социальных науках уступают России, при этом российская сторона «не так сильна в технологиях, но преуспевает в социальных науках».

«Если Россия “не так сильна в технологиях”, кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома “Восточный”? Кто создал “Орешник”?» — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что без сильной позиции в соцнауках Китай не смог бы управлять миллиардом граждан. «Критически безграмотная Каллас», — подытожила дипломат.

«Судя по всему, Каллас восприняла критику за свои предыдущие перлы и, как завещала [экс-глава МИД ФРГ Анналена] Бербок, развернулась на 360 [градусов]», — добавила представитель российского дипведомства, вспомнив оговорку Бербок, которая хотела сказать о «развороте на 180 градусов».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше