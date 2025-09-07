Захарова назвала критически безграмотными слова Каллас о российских технологиях

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает критически безграмотными слова главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас, которая заявила, что русские не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках.
Дипломат обратила внимание на заявление Каллас, в котором она отметила, что КНР обладает «выдающимися навыками в области технологий», но в социальных науках уступают России, при этом российская сторона «не так сильна в технологиях, но преуспевает в социальных науках».
«Если Россия “не так сильна в технологиях”, кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома “Восточный”? Кто создал “Орешник”?» — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что без сильной позиции в соцнауках Китай не смог бы управлять миллиардом граждан. «Критически безграмотная Каллас», — подытожила дипломат.
«Судя по всему, Каллас восприняла критику за свои предыдущие перлы и, как завещала [экс-глава МИД ФРГ Анналена] Бербок, развернулась на 360 [градусов]», — добавила представитель российского дипведомства, вспомнив оговорку Бербок, которая хотела сказать о «развороте на 180 градусов».