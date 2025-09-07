Захарова назвала критически безграмотными слова Каллас о российских технологиях

«Если Россия “не так сильна в технологиях”, кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома “Восточный”? Кто создал “Орешник”?» — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что без сильной позиции в соцнауках Китай не смог бы управлять миллиардом граждан. «Критически безграмотная Каллас», — подытожила дипломат.