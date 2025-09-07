В Германии задумали создать стратегический запас равиоли на случай войны

В этом июне глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Ральф Тислер призвал немцев сделать запасы на 72 часа, а лучше на десять дней. Также он рассказал, что страна разрабатывает планы по быстрому расширению сети бомбоубежищ и укрытий в связи с возможным нападением России в ближайшие четыре года. Süddeutsche Zeitung указывала, что со времен холодной войны из порядка 2 тыс. бункеров в Германии только около 580 находятся в рабочем состоянии.