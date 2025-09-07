Ричмонд
В Германии задумали создать стратегический запас равиоли на случай войны

В Германии предложили создать на случай критических ситуаций, в том числе войны, стратегический запас готовых к употреблению продуктов — например, консервированных равиоли.

Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

В Германии на фоне мер по подготовке к потенциальному военному конфликту призвали включить в национальные запасы больше готовых к употреблению блюд, пишет The Washington Post (WP).

Идею создать «национальный резерв готовой продукции, которую можно употреблять сразу после разогрева» высказал министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер в подкасте Politico Berlin Playbook. Примеры таких продуктов — консервированные равиоли и консервированная чечевица.

«Для меня важно, чтобы наряду с поставками военного снаряжения продовольственная безопасность также играла большую роль», — подчеркнул Райнер.

Немецкие запасы продуктов на случай критических ситуаций долгие годы включали необработанные продукты, например, зерно, а их приготовление занимает слишком много времени, отметил Райнер.

Реализация его плана будет стоит до $105 млн, для управления логистикой и хранения хотят задействовать крупные продуктовые сети.

Немецкие власти в последние годы нередко призывали к созданию резервных запасов, в том числе на уровне семей. В 2022 году тогдашняя глава МВД Нэнси Фэзер отмечала, что на случай, к примеру, кибератак на критически важную инфраструктуру, из-за которых может произойти отключение электричества на длительное время или иные ограничения повседневной жизни, лучше иметь запас продуктов и предметов первой необходимости.

В этом июне глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Ральф Тислер призвал немцев сделать запасы на 72 часа, а лучше на десять дней. Также он рассказал, что страна разрабатывает планы по быстрому расширению сети бомбоубежищ и укрытий в связи с возможным нападением России в ближайшие четыре года. Süddeutsche Zeitung указывала, что со времен холодной войны из порядка 2 тыс. бункеров в Германии только около 580 находятся в рабочем состоянии.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападение на НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что это «бред», «чушь» и «невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран».

