Бессент предложил Европе вынудить Россию к переговорам санкциями

США могут совместно с Европой ввести новые санкции против России, чтобы усадить ее за стол переговоров, заявил американский министр финансов Скотт Бессент NBC.
По мнению Бессента, скоординированное экономическое давление США и Европы на Россию может вынудить Москву «сесть за стол переговоров».
По его словам, в вопросе санкций ЕС должен последовать за США. Вашингтон уже ввел пошлины в отношении индийских товаров из-за того, что Нью-Дели покупает нефть у Москвы. Введенный дополнительный тариф составил 25%, общий размер пошлин достиг 50%.
Индия после введения американских мер, вопреки ожиданиям США, не отказалась от покупки российской нефти. Как заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, расходы на нефть остаются дорогостоящей статьей бюджета и Индия будет выбирать поставщиков, исходя из собственных экономических интересов.
По данным Bild и Reuters, 4 сентября американский президент Дональд Трамп, беседуя с европейскими лидерами, потребовал от них прекратить закупки российской нефти. В частности, как сообщал Bild, лично присутствовавший на встрече спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в покупке российской нефти у Индии. Reuters сообщал, что Вашингтон также призывал европейцев оказать давление на Пекин.
The Wall Street Journal писала, что после этих контактов американский президент не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций США против России.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам нефти, являются незаконными угрозами. Санкции Москва также считает нелегитимными и требует их отмены.