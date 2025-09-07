Бессент предложил Европе вынудить Россию к переговорам санкциями

По данным Bild и Reuters, 4 сентября американский президент Дональд Трамп, беседуя с европейскими лидерами, потребовал от них прекратить закупки российской нефти. В частности, как сообщал Bild, лично присутствовавший на встрече спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в покупке российской нефти у Индии. Reuters сообщал, что Вашингтон также призывал европейцев оказать давление на Пекин.