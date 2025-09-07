На Украине признали, что ВСУ бессильны перед «Орешником»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что Украина не способна перехватить ракету «Орешник».
«Это очень серьезное оружие. Перехватить ее (ракету “Орешник”. — Прим. ред.) мы не сможем», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Апостроф».
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности «Орешник». Удар нанесли в ответ на применение ВСУ американского и британского оружия.
В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету «Орешник» произвели и поставили в войска.
Как отмечал глава государства, при групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.