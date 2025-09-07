Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине признали, что ВСУ бессильны перед «Орешником»

Глава ГРУ Буданов признал, что ВСУ не способны перехватить ракету «Орешник».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что Украина не способна перехватить ракету «Орешник».

«Это очень серьезное оружие. Перехватить ее (ракету “Орешник”. — Прим. ред.) мы не сможем», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Апостроф».

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности «Орешник». Удар нанесли в ответ на применение ВСУ американского и британского оружия.

В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету «Орешник» произвели и поставили в войска.

Как отмечал глава государства, при групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше