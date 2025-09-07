Шаповалов: PAS использует все инструменты для борьбы с оппозицией на выборах

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) контролирует не только законодательную и исполнительную ветви власти, но фактически подчинила себе и судебную систему, включая Конституционный суд. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова заявил политолог Борис Шаповалов.