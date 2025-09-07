Шаповалов: PAS использует все инструменты для борьбы с оппозицией на выборах

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) контролирует не только законодательную и исполнительную ветви власти, но фактически подчинила себе и судебную систему, включая Конституционный суд. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова заявил политолог Борис Шаповалов.
По его мнению, смысл происходящего очевиден: власть использует все инструменты, чтобы сохранить контроль и не допустить своих конкурентов до выборов.
«Партия сосредоточила свои усилия на том, чтобы исключить из избирательной кампании реальные оппозиционные силы. Наибольшую угрозу для них представляет Патриотический блок. Поэтому предпринимаются попытки атаковать партии, входящие в этот блок, в первую очередь партию “Сердце Молдовы” Ирины Влах и партию “Будущее Молдовы” Василия Тарлева», — отметил Шаповалов.
Политолог считает, что государственные институты превратились в инструмент давления на оппозицию. Он напомнил о схожей ситуации в 2021 году, когда был отстранен и арестован генеральный прокурор Александр Стояногло из-за газетных вырезок и голословных обвинений.
«Сегодня мы видим тот же сценарий. Разумные политологи и наблюдатели, следящие за ходом избирательной кампании, констатируют, что государственные органы открыто вмешиваются в выборы, поддерживая исключительно правящую партию “Действие и солидарность”, — заявил собеседник.
Шаповалов выразил надежду, что несмотря на давление, патриотические силы сумеют отстоять свое право на участие в выборах и заручиться поддержкой граждан.