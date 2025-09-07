Ричмонд
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби.

Источник: «Стрела-Ак Барс»

«Горурланабыз! (в переводе — “Гордимся!”)» — написал он в своем Телеграм-канале.

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории стал обладателем Кубка России.

Финал Кубка России-2025 по регби прошел в Москве на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” им. Льва Яшина».

В финальном матче команда одержала уверенную победу над пензенским «Локомотивом» со счетом 13:7.

