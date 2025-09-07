Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

«Горурланабыз! (в переводе — “Гордимся!”)» — написал он в своем Телеграм-канале.
Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории стал обладателем Кубка России.
Финал Кубка России-2025 по регби прошел в Москве на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” им. Льва Яшина».
В финальном матче команда одержала уверенную победу над пензенским «Локомотивом» со счетом 13:7.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше