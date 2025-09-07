Путин оценил новую линейку двигателей для самолетов, космоса и энергетики

В Самару Путин прилетел из Владивостока. Новинки и уже проверенные двигатели он осмотрел на заводе «ОДК-Кузнецов», который входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха». В один из цехов Путин заехал прямо на своем «Аурусе». Здесь к его посещению была подготовлена экспозиция — не только двигатели для боевой и гражданской авиации, вертолетной техники, но и силовые установки для энергетики и другая продукция предприятий корпорации. На выставке представили как уже выпускаемые двигатели, так и перспективные разработки.
Так, Путину показали линейку силовых установок, которые уже используются или готовятся к эксплуатации на отечественных самолетах. Один из экспонатов, можно сказать, и доставил президента в Самару. Это двигатель ПС-90, которые ставят на грузовые Ил-76 и пассажирские Ил-96 (на них российская делегация перемещалась всю неделю).
Президента заинтересовал ПД-8 — «сердце» обновленного лайнера Superjet-100. Теперь он полностью импортозамещенный — все детали российского производства. Обычно такие двигатели делали за 10−12 лет, а на заводе управились за шесть, рассказали Путину. Производственная мощность составит 72 двигателя в год. Как сообщил президенту гендиректор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Грачев, оснащенный новинкой Superjet успешно совершил часовой полет в Комсомольске-на-Амуре, причем с новым мотором машина стала более мягкой в управлении.
Кроме того, президент увидел ПД-14, который предназначен для пассажирских самолетов МС-21. Двигатель заменит американский аналог. Рядом расположился турбовинтовой двигатель самолета Ил-114−300, который был создан специально для местных авиалиний и может садиться даже на грунтовку. На днях первый полет совершил также полностью импортозамещенный многоцелевой вертолет «Ансат», оснащенный новинкой — двигателем ВК-650 В. «Надеемся в этом месяце поднять еще и Ка-34, а также Ка-226. Этим двигателем мы полностью заменили и французские, и английские», — сообщил Грачев.
Отдельным экспонатом стала лопасть двигателя большой тяги ПД-35 из композитных материалов — глава государства проверил ее на ощупь.
Над силовой установкой для перспективного широкофюзеляжного самолета работают в «Ростехе». «Как только сделаем двигатель ПД-35, будем делать свой широкофюзеляжный самолет», — заверил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Случай России, которая смогла заменить импортные комплектующие для самолетов, — уникальный. Импортозамещение было вынужденной мерой, признал первый вице-премьер Денис Мантуров. Санкции подтолкнули двигателестроение и другие производства в России.
Технологии, которые продемонстрировали Путину, востребованы не только на небе, но и на земле. Среди экспонатов — газотурбинные двигатели для генерации электроэнергии, наземные газотурбинные установки. Часть экспозиции была посвящена космонавтике, ведь самарский завод уже более полувека строит ракетные двигатели РД-107 и 108 для «Союзов», обеспечивая пуски отечественной пилотируемой космонавтики. «За всю историю создали 10 тысяч движков, а на ближайшие семь лет в планах еще 600», — уточнил гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
«Сделано действительно очень много, просто здорово. Но и есть вопросы, на которые требуется обратить особое внимание», — заявил президент уже на совещании по развитию двигателестроения. Он поблагодарил всех тех, кто занят в этой сфере, — за вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России. Путин подчеркнул, что состояние и развитие этой отрасти остается одним из ключевых показателей технологического развития страны. Причем значение у нее как оборонное, так и гражданское.
«Как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей, — обратил внимание президент. — Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% — с 791 до 1227 штук». Теперь он считает нужным держать планку — создавать и совершенствовать двигатели современного поколения, повышать их надежность и экологичность.
Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей удвоилось — несмотря на санкции. Новые авиамоторы, по его оценкам, соответствуют лучшим мировым стандартам. Президент призвал не останавливаться на достигнутом и оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного ПД-26 — первого авиадвигателя большой тяги, разработанного в России. «Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения», — объяснил Путин. При этом он не исключил кооперацию с другими странами: «Наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес».
В условиях санкций отрасль смогла за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Новинки активно используются в газотранспортной инфраструктуре и обязательно пригодятся для больших планов по газификации регионов России, считает Путин. Он напомнил и о новом маршруте для газа — «Сила Сибири-2», меморандум о строительстве которого был заключен в ходе его визита в Китай.
Наконец, президент призвал обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. «Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки», — заключил Путин.