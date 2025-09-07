Путин оценил новую линейку двигателей для самолетов, космоса и энергетики

«Сделано действительно очень много, просто здорово. Но и есть вопросы, на которые требуется обратить особое внимание», — заявил президент уже на совещании по развитию двигателестроения. Он поблагодарил всех тех, кто занят в этой сфере, — за вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России. Путин подчеркнул, что состояние и развитие этой отрасти остается одним из ключевых показателей технологического развития страны. Причем значение у нее как оборонное, так и гражданское.