В преддверии выборов ЦИК сообщила, сколько избирателей в Госреестре Молдовы

КИШИНЕВ, 7 сент — Sputnik. Согласно информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по состоянию на первое сентября в Государственном регистре избирателей Молдовы зарегистрировано 3 299 396 человек.
Из общего числа избирателей 2 763 678 граждан с правом голоса приписаны к административно-территориальным единицам второго уровня.
Разница включает лиц, имеющих молдавское гражданство, но не имеющих зарегистрированного места жительства или пребывания, в том числе эмигрировавших за границу (258 624 человека), и граждан с правом голоса с зарегистрированным местом жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (277 094 человека).
При этом наибольшее количество избирателей проживает в Кишиневе — 664 442 человека, далее следуют АТО Гагаузия (129 246 человек), муниципий Бельцы (99 134 человека), а также Кагульский (97 581 человек), Оргеевский (96 424 человека) и Хынчештский (95 917 человек) районы.
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом Молдовы будет работать 301 пункт для голосования.