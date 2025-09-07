В преддверии выборов ЦИК сообщила, сколько избирателей в Госреестре Молдовы

Разница включает лиц, имеющих молдавское гражданство, но не имеющих зарегистрированного места жительства или пребывания, в том числе эмигрировавших за границу (258 624 человека), и граждан с правом голоса с зарегистрированным местом жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (277 094 человека).