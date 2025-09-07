Ричмонд
Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта

БУДАПЕШТ, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.

Источник: AP 2024

«Сегодня европейцы “элегантно” рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины… Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон», — сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.

По его словам, Запад де факто уже «признал существование российской зоны».

«Дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырёх, пяти или шести областей. Но о её отсутствии уже не идёт речи. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины. Это уже прошлое, и об этом уже не спорят. Ведётся дискуссия о том, в скольких километрах от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона: 40 километров, 50, 100, 200 — мы не знаем, это происходит сейчас. Это будет вторая зона», — отметил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кита Келлог в интервью британской газете Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США.

Ранее Владимир Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

