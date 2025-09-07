Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта

«Дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырёх, пяти или шести областей. Но о её отсутствии уже не идёт речи. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины. Это уже прошлое, и об этом уже не спорят. Ведётся дискуссия о том, в скольких километрах от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона: 40 километров, 50, 100, 200 — мы не знаем, это происходит сейчас. Это будет вторая зона», — отметил он.