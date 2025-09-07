Не всех своих конкурентов власть допустила до парламентских выборов в Молдове: Под какими номерами партии и кандидаты будут в бюллетенях 28 сентября — ПОЛНЫЙ список

ЦИК утвердила порядковые номера 23 участников парламентских выборов 28 сентября в избирательном бюллетене:
1. Партия действия и солидарности (PAS).
2. Партия «Democrația Acasă».
3. Партия «Коалиция за единство и благосостояние» (CUB).
4. Независимый кандидат Андрей Нэстасе.
5. Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE).
6. Независимый кандидат Олеся Стамате.
7. Европейская социал-демократическая партия.
8. Национальная молдавская партия.
9. Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы.
10. Блок «Альтернатива».
11. Движение «Respect Moldova».
12. Блок «Вместе».
13. Лига городов и коммун (LOC).
14. Альянс за объединение румын.
15. Независимый кандидат Виктория Сандуца.
16. Альянс «Moldovenii».
17. Партия «Moldova Mare».
18. Блок «Объединение нации».
19. Партия «Новый исторический выбор».
20. Либеральная партия.
21. Христианско-социальный союз Молдовы.
22. Независимый кандидат Татьяна Крецу.
23. Наша партия.