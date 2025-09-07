США разрешили жителям России получать визы только в Астане и Варшаве

Для России местами, где можно подать такое заявление, названы Астана и Варшава, поскольку США не проводят в России регулярные иммиграционно-визовые операции. Тоже самое касается еще 16 стран, в том числе Белоруссии (ее жителям нужно обращаться в посольства США в Вильнюсе и Варшаве) и Украины (Краков и Варшава).