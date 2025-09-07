США разрешили жителям России получать визы только в Астане и Варшаве

США обновили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы, записывающихся на собеседование, сообщает Госдеп.
«Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания», — сказано в сообщении.
Для России местами, где можно подать такое заявление, названы Астана и Варшава, поскольку США не проводят в России регулярные иммиграционно-визовые операции. Тоже самое касается еще 16 стран, в том числе Белоруссии (ее жителям нужно обращаться в посольства США в Вильнюсе и Варшаве) и Украины (Краков и Варшава).
В то же время россияне, постоянно проживающие других странах, могут получать визы и в других диппредставительствах.
К неиммиграционным визам США относятся более десятка типов виз, в том числе туристические B-2, для деловых поездок B-1, визы J в рамках образовательных обменов, журналистские I и другие.
Визовые правила для россиян поменяла еще одна страна — Китай. Но она пошла в сторону смягчения условий и с 15 сентября на год вводит безвизовый режим на срок до 30 дней.
МИД Китая уточнял, что мера касается владельцев российских паспортов, приезжающих в страну с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, с визитом к близким, а также по обмену. Для поездки будет нужен только действующий загранпаспорт.
Президент Владимир Путин назвал решение Пекина «добрым жестом» и отметил, что Россия сделает то же самое для китайских граждан.