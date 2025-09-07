Володин призвал белорусов беречь Лукашенко

«Когда мы видим, голову поднимают неонацисты, те, кто пытается ослабить Беларусь, мы можем только одно сказать — берегите Александра Григорьевича Лукашенко», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером.
Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.Читать дальше