Володин призвал белорусов беречь Лукашенко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал белорусов беречь президента республики Александра Лукашенко, так как он провёл страну через огромное количество вызовов.

Источник: РИА "Новости"

«Когда мы видим, голову поднимают неонацисты, те, кто пытается ослабить Беларусь, мы можем только одно сказать — берегите Александра Григорьевича Лукашенко», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером.

