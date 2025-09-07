Ричмонд
Трамп рассказал о беседе с президентом Казахстана

Reuters: Трамп заявил, что провел хорошую беседу с президентом Казахстана.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер.

По информации агентства, Трамп сказал об этом, покидая Белый дом, чтобы отправиться на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.

