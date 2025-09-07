Ричмонд
Трамп заявил, что готов к новому этапу введения санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к новому этапу введения санкций против России.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Каких-то деталей и дальнейших комментариев на эту тему американский лидер не привёл.

Ранее в Минфине США заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию.

