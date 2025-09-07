Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита ШОС, отметил важность стремления к многополярности, при которой все участники международного общения будут равны. Он также подчеркнул необходимость прекращения существования однополярного мира, что является важным как для стран, которые все еще поддерживают эту устаревшую систему, так и для их народов. -0-