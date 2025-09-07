7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена заявил, что западные страны не способны принять многополярный мир, что приведет к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает РИА Новости.
Миршаймер подчеркнул, что правила игры в многополярном мире значительно отличаются от тех, что действуют в биполярном или однополярном контексте, и неспособность Запада адаптироваться к новым реалиям может иметь серьезные последствия.
Лавров: РФ, Китай и Индия осознают общность своих интересов по многим направлениям Депутат Женевы: саммит ШОС показал, что глобальный Юг набирает силу.
Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита ШОС, отметил важность стремления к многополярности, при которой все участники международного общения будут равны. Он также подчеркнул необходимость прекращения существования однополярного мира, что является важным как для стран, которые все еще поддерживают эту устаревшую систему, так и для их народов. -0-