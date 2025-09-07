Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин: Запад пытается завладеть умами молодежи

Вячеслав Володин отметил, что никакие вызовы извне так и не смогли сломить Россию.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада пытаются завладеть умами молодежи для лишения других стран государственности, пишет ТАСС.

«Борьба не прекращается. Борьба идет за умы. И надо отдавать себе отчет, что те, кто против нас борются, хотят реванша», — заявил Вячеслав Володин во время пленарного заседания Молодежного форума Союзного государства.

По его словам, многие западные страны хотели бы, чтобы «был забыт тот позорный период истории, когда они вместе с фашистской Германией пытались поработить весь мир, делая его однополярным».

«А нам отводится роль колонии. Мы этого допустить не можем», — добавил Вячеслав Володин и отметил, что никакие вызовы извне так и не смогли сломить Россию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад прибегает к шантажу для воспрепятствования установлению многополярного мира.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше