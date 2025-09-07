Володин: Запад пытается завладеть умами молодежи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада пытаются завладеть умами молодежи для лишения других стран государственности, пишет ТАСС.
«Борьба не прекращается. Борьба идет за умы. И надо отдавать себе отчет, что те, кто против нас борются, хотят реванша», — заявил Вячеслав Володин во время пленарного заседания Молодежного форума Союзного государства.
По его словам, многие западные страны хотели бы, чтобы «был забыт тот позорный период истории, когда они вместе с фашистской Германией пытались поработить весь мир, делая его однополярным».
«А нам отводится роль колонии. Мы этого допустить не можем», — добавил Вячеслав Володин и отметил, что никакие вызовы извне так и не смогли сломить Россию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад прибегает к шантажу для воспрепятствования установлению многополярного мира.