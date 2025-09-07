Перехватить не сможем: Буданов* признал бессилие Киева перед российским «Орешником»

«Это очень серьёзное оружие. Перехватить [ракету “Орешник”] мы не сможем», — заявил руководитель украинской разведки.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что российского лидера Владимира Путина уговаривали ударить «Орешником» по правительственному кварталу в Киеве, но тот отмёл это предложение. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков лаконично объяснил такую позицию: Армия Россия наносит поражение только военным и околовоенным объектам.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
