Орбан предрек разделение Украины на три зоны после завершения конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина может быть разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную. Об этом он сказал, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кетче.
По его словам, нынешние обсуждения европейских лидеров о гарантиях безопасности фактически означают признание российской зоны. Орбан отметил, что вопрос теперь заключается не в том, будет ли такая зона существовать, а в том, каким будет ее размер и структура.
«Сегодня в Европе “элегантно” рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Запад де факто уже признал существование российской зоны. Сейчас речь о том, будет ли она состоять из 2, 4, 5 или 6 областей. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины», — объяснил Орбан.
Второй зоной, по словам венгерского лидера, станет демилитаризованная территория, границы которой и точная ширина пока обсуждаются. Орбан привел варианты расстояния от границы российской зоны — 40, 50, 100 или 200 километров — но подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.
Что касается западной части Украины, Орбан отметил, что о ее очертаниях и статусе пока нельзя говорить определенно.
Политолог Перенджиев заявил, что Украину разделят по Днепру и побережью Черного моря.