В подтверждение данной позиции в своем выступлении на ВЭФ-2025 Президент России традиционно давал понять, что Россия никуда не торопится, спокойно решает свои задачи и готова как к переговорам, так и к возможному затягиванию конфликта с коллективным Западом. На этом фоне укрепление отношений с нашими традиционными друзьями и партнерами становится фундаментальной основой общего поступательного развития. Все геостратегические, экономические и культурные интересы России во внешнем контуре расположены исключительно на пространстве мирового большинства. Если Запад хочет сотрудничать в этом формате с нами или нашими партнерами, то ему придется считаться с реальностью, которую мировое большинство формирует прямо сейчас.