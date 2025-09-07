Выступление Путина показало, что развороту на Восток альтернативы нет

Начавшиеся переговоры России с США на высшем уровне создали в определенных кругах ожидание того, что «все теперь будет как раньше». Может быть, когда-то после завершения переговоров действительность реально изменится, но только некоторые события и тенденции уже сформировали в России и вокруг нее новую нормальность. Интеграция с Глобальным Югом и Глобальным Востоком — часть этой новой нормальности.
Конечно, хочется отметить, что любой военный конфликт заканчивается миром, и отрадно то, что переговоры Россия ведет именно с США как с лидером коллективного Запада. Здесь стоит напомнить, что первопричины конфликта находятся не столько внутри Украины, а часто далеко за ее пределами — в западноевропейских и американских столицах. Украинское государство как «анти-Россия» придумано не вчера, но активная фаза реализации данного проекта осуществляется уже несколько десятилетий.
В связи с этим первоначальных задач СВО никто не отменял, и нам чрезвычайно важно добиваться и демилитаризации, и денацификации Украины, а также гарантий для русского языка, канонического православия и невозможности участия в антироссийских военных образованиях. И, зная наших бывших «партнеров» по общеевропейскому дому, рассчитывать на скорый отказ от антироссийской политики и отмену санкций, а также на возвращение заблокированных российских активов, конечно же, не приходится.
На этом фоне заявленный Россией разворот на Восток в качестве своего политико-экономического курса становится актуальным как никогда. Я здесь осознанно использую категорию, именно «разворот на Восток», а не слово «поворот», в силу того, что «разворот» — более радикальный термин, отражающий всю суть происходящего.
Давайте в качестве иллюстрации обратим внимание, например, на десятку наших ведущих внешнеэкономических партнеров по итогам 2024 года. Данный список говорит сам за себя. Это, как правило (и за редким исключением), — наши главные партнеры по объединениям БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Итак, первое и второе места — Китай и Индия, третье — Турция (партнер БРИКС и ШОС), четвертое и пятое — Белоруссия и Казахстан; восьмое место — Армения, десятое — Узбекистан. Справедливости ради отметим, что в десятку наших партнеров по внешнеэкономической деятельности входят и три «недружественных государства» — Южная Корея, Германия и Италия, — но их роль и значение во внешней торговле традиционно снижаются.
В этой части разворот на Восток уже состоялся. Все разговоры о том, что западные компании, товары и бренды завтра снова вернутся на большой российский рынок, мне представляются абсолютно необоснованными. В этой части недавние масштабные экономические соглашения с Китаем (по газу, и не только) абсолютно логичны и по-хорошему предсказуемы.
Прошедший Х Восточный экономический форум стал наглядным подтверждением обоснованности данной позиции. Практически все наши ведущие экономические и политические партнеры находятся в пределах Глобального Юга и Глобального Востока, что в совокупности сейчас уже принято называть «мировым большинством». На ВЭФ-2025 прибыли делегации из более чем 70 стран мира.
По сути своей, в мировом большинстве уже сейчас формируется несколько макрорегионов, которые начинают играть ведущую роль в экономических, торговых и технологических отношениях по всему миру. А экономическое и технологическое лидерство рано или поздно приводит и к лидерству политическому.
Важно отметить, что юбилейный ВЭФ в этом году прошел на фоне недавно завершившегося саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором была представлена инициатива глобального управления, предложенная Китаем и уже поддержанная ведущими странами ШОС, в первую очередь Россией. А это уже не просто вызов вчерашнему гегемону — это, без преувеличения, фактическое игнорирование странами ШОС мнения коллективного Запада по приоритетам и принципам мироустройства.
В подтверждение данной позиции в своем выступлении на ВЭФ-2025 Президент России традиционно давал понять, что Россия никуда не торопится, спокойно решает свои задачи и готова как к переговорам, так и к возможному затягиванию конфликта с коллективным Западом. На этом фоне укрепление отношений с нашими традиционными друзьями и партнерами становится фундаментальной основой общего поступательного развития. Все геостратегические, экономические и культурные интересы России во внешнем контуре расположены исключительно на пространстве мирового большинства. Если Запад хочет сотрудничать в этом формате с нами или нашими партнерами, то ему придется считаться с реальностью, которую мировое большинство формирует прямо сейчас.
В этой реальности нет гегемонии и диктата, как нет политики неоколониализма и игнорирования чьих-то национальных интересов и ценностей. Мировое большинство — изначально полицентрично, многогранно и полисубъектно. В нем много самостоятельных игроков и потенциальных лидеров мирового политико-экономического процесса. «Он (мир) будет многополярным», — отметил Президент России в рамках дискуссии на ВЭФ.
На протяжении десятилетий пресловутое глобальное лидерство Запада базировалось на пяти фундаментальных факторах: финансовое господство; преимущество в сфере образования, науки и технологий; привлекательность образа жизни, культуры и идеологии западных ценностей; доминирование в международных институтах и успешное военно-политическое давление.
Однако тенденции последних лет говорят о том, что ни один из обозначенных выше факторов уже не является абсолютным и однозначным. По целому ряду позиций коллективный Запад уже не представляется лидером, а из ведущего субъекта мировой политики и экономики он превращается в объект или даже рудимент международных отношений.
В дискуссии на пленарном заседании ВЭФ-2025 Президент России, конечно, не обошел стороной перспективы урегулирования конфликта на Украине. Глава нашего государства отметил, что переговоры идут, и это, как говорится, хорошо. Здесь время работает на нас. Нам не нужен «скорый» мир — нам нужен прочный и долговечный мир, основанный на принципах неделимой безопасности и устранении предпосылок конфликта. Сейчас складывается ощущение, что американская сторона наши аргументы слышит, и мы рассчитываем на взаимопонимание.
Но все эти переговоры не меняют сути новой политико-экономической реальности. Даже при наличии идеальных отношений с коллективным Западом (чего, конечно, быть не может) векторы приоритета нашей внешней политики и внешнеэкономических отношений радикально поменялись и даже развернулись на 180 градусов. Азия, Африка и Латинская Америка для нас сегодня принципиально важнее любых других частей света. Зона свободной торговли ЕАЭС для нас сегодня однозначно приоритетнее уже упоминавшегося выше так называемого общеевропейского дома, фундамент которого разрушили западноевропейские, а точнее, североатлантические элиты.
В этой части начало переговоров России и США летом текущего года именно на Аляске крайне символично. Дело в том, что Аляска — это продолжение на Американском континенте как большого Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так и северных арктических широт. По сути, огромным штатом Аляска Америка входит в состав тех макрорегионов, которые Россия для себя сегодня считает однозначным приоритетом и зоной опережающего развития. В этом географическом курьезе заложен громадный смысл, позволяющий США как ведущей западной державе стать частью глобального развития, центр которого находится на пересечении Глобального Юга и Глобального Востока.
Повторюсь, Президент РФ неоднократно говорил в своем выступлении на ВЭФ-2025, что Россия готова к переговорам и открыта к сотрудничеству, в том числе и со странами и объединениями Запада. Инициатива Путина о формировании Трансарктического коридора, включающего не только Северный морской путь, но и многие прилегающие территории и транспортные артерии нескольких континентов, позволяет интегрировать интересы и старых экономических центров, и новых глобальных лидеров.
Мировое большинство, в отличие от коллективного Запада, не собирается замыкаться в себе и отказываться от сотрудничества с другими игроками. Новый миропорядок принципиально не приемлет блоковое мышление и образ «осажденной крепости». Мировое большинство хочет, чтобы уважали мнение, интересы и ценности каждой страны, чтобы мир не строился на эксплуатации, грабеже и унижении.
На всем этом фоне Россия остается одним из ведущих глобальных политико-экономических игроков и одним из очевидных лидеров отмеченного выше мирового большинства. Например, в вопросах освоения Арктики наша страна точно и однозначно находится вне конкуренции и тем самым представляет значительную привлекательность для потенциальных партнеров на данном направлении. Напомню, что арктические амбиции есть не только, скажем, у Америки или Канады, но и у Китая, Индии, других стран БРИКС и мирового большинства.
Современная Арктика — это не только Северный морской путь и громадные запасы полезных ископаемых, но и биотехнологии и биоэкономика, которые становятся важнейшими отраслями народного хозяйства. Потенциал российских арктических и северных территорий в этой части — просто колоссален. Не будем забывать и про необходимость сохранения уникальной арктической экосистемы. И роль России в этих процессах однозначно определяющая. Арктическая тематика традиционно широко обсуждается на каждом ВЭФ, и прошедший саммит — точно не исключение.
В завершение, конечно, уместно вспомнить крылатую фразу М. В. Ломоносова о том, что «российское могущество будет прирастать Сибирью и Северным океаном». В данной формуле, собственно, и заложен тот самый разворот на Восток, альтернативы которому уже точно не существует.