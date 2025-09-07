Лидер воевавшей в Ираке ЧВК хочет купить производство дронов на Украине

Основатель ныне не существующей американской ЧВК Blackwater, участники которой, как уточняет The Guardian, были осуждены «за резню в Ираке в 2007 году», желает купить украинскую компанию по выпуску БПЛА.
Эрика Принса, по данным источников издания, видели в Киеве, где он пытался наладить контакты с производителями дронов. «Эрик едет туда, чтобы купить компании по производству дронов», — сказал один из них.
Газета уточняет: основатель Blackwater не в первый раз интересуется Украиной. Так, еще пять лет назад он предлагал «многомиллиардный план по урегулированию в Донбассе» с использованием своей ЧВК, однако сделка не состоялась.
Один из собеседников издания отметил, что у Принса «плохая репутация» и «ни один чистый человек его не наймет».