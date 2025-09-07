Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер воевавшей в Ираке ЧВК хочет купить производство дронов на Украине

Основатель ныне не существующей американской ЧВК Blackwater, участники которой, как уточняет The Guardian, были осуждены «за резню в Ираке в 2007 году», желает купить украинскую компанию по выпуску БПЛА.

Основатель ныне не существующей американской ЧВК Blackwater, участники которой, как уточняет The Guardian, были осуждены «за резню в Ираке в 2007 году», желает купить украинскую компанию по выпуску БПЛА.

Эрика Принса, по данным источников издания, видели в Киеве, где он пытался наладить контакты с производителями дронов. «Эрик едет туда, чтобы купить компании по производству дронов», — сказал один из них.

Газета уточняет: основатель Blackwater не в первый раз интересуется Украиной. Так, еще пять лет назад он предлагал «многомиллиардный план по урегулированию в Донбассе» с использованием своей ЧВК, однако сделка не состоялась.

Один из собеседников издания отметил, что у Принса «плохая репутация» и «ни один чистый человек его не наймет».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше