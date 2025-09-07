Территория трех зон: Премьер Венгрии Орбан предрек разделение Украины после конфликта

Как писал сайт KP.RU, в апреле спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил фактически раздел Украины «как в Берлине». По его плану, линия передовой замирает и фиксируется по состоянию по факту. Россия контролирует освобожденные ею регионы, по центру, но с сохранением за собой Харькова, Сум, Запорожья и Днепропетровска. Украина остается с центром в Киеве. А все, что к западу от Херсона, Днепропетровска, Запорожья и Киева становится регионом, где совместно управляют Британия и Франция.