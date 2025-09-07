Ричмонд
Территория трех зон: Премьер Венгрии Орбан предрек разделение Украины после конфликта

Орбан считает, что Украина будет разделена на три зоны после конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей речи по случаю открытия политического сезона в городе Кётче спрогнозировал расчленение Украины на три зоны после завершения конфликта.

«Сегодня европейцы “элегантно” рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины…», — сказал глава правительства.

По его мнению, результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона. Однако, о ее очертаниях и статусе в ЕС пока не могут сказать ничего определенного, добавил премьер.

Орбан подчеркнул, что в Будапеште видят, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон.

Как писал сайт KP.RU, в апреле спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил фактически раздел Украины «как в Берлине». По его плану, линия передовой замирает и фиксируется по состоянию по факту. Россия контролирует освобожденные ею регионы, по центру, но с сохранением за собой Харькова, Сум, Запорожья и Днепропетровска. Украина остается с центром в Киеве. А все, что к западу от Херсона, Днепропетровска, Запорожья и Киева становится регионом, где совместно управляют Британия и Франция.

