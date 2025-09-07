Ричмонд
Орбан: лидерам ЕС стоит заключить соглашение о безопасности с Россией

Как отметил Орбан, членство Украины в Евросоюзе означало бы вступление европейского сообщества в конфликт с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что лидерам Европейского союза следует заключить с Россией соглашение о безопасности. Об этом он сообщил во время открытия политического сезона в городе Кётче.

«Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией… Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза», — заявил политик.

Как отметил Орбан, членство Украины в Евросоюзе означало бы вступление европейского сообщества в конфликт с Россией. Поэтому, продолжил он, соглашение о стратегическом сотрудничестве между Киевом и Евросоюзом могло бы стать компромиссным вариантом.

Напомним, ранее Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина может быть разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше