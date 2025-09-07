Орбан: лидерам ЕС стоит заключить соглашение о безопасности с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что лидерам Европейского союза следует заключить с Россией соглашение о безопасности. Об этом он сообщил во время открытия политического сезона в городе Кётче.
«Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией… Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза», — заявил политик.
Как отметил Орбан, членство Украины в Евросоюзе означало бы вступление европейского сообщества в конфликт с Россией. Поэтому, продолжил он, соглашение о стратегическом сотрудничестве между Киевом и Евросоюзом могло бы стать компромиссным вариантом.
Напомним, ранее Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина может быть разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную.