«Надо не в США пороги обивать»: премьер Венгрии призвал ЕС к прямым переговорам с Россией

«Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией. Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза», — подчеркнул венгерский премьер.