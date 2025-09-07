«Надо не в США пороги обивать»: премьер Венгрии призвал ЕС к прямым переговорам с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил лидерам ЕС поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией, закрепляющее, что Украина не станет членом ЕС и НАТО. Об этом политик заявил, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.
«Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией. Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза», — подчеркнул венгерский премьер.
По мнению Орбана, это позволит избежать конфликта с Россией и экономических потерь для Евросоюза. Политик также добавил, что возможным компромиссом может стать соглашение о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Украиной, которое Будапешт поддержал бы.
KP.RU ранее передавал заявиление Виктора Орбана о том, что после завершения конфликта Украина может быть разделена на три зоны. По прогнозу премьера Венгрии, страна будет включать российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.