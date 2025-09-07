Ричмонд
Келлог обвинил Россию в эскалации украинского конфликта

Cпецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог обвинил Россию в эскалации украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию», — написал он в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов к новому этапу введения санкций против России.

