Келлог обвинил Россию в эскалации украинского конфликта

«Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию», — написал он в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов к новому этапу введения санкций против России.
