Трамп ответил на вопрос о готовности ко второй фазе санкций против России

Президент Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко второй фазе санкций против России.
«Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста, передает Fox News.
3 сентября Трамп говорил, что не еще не приступил «ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Россию, но упомянул, что уже введены пошлины в отношении Индии, покупающей российскую нефть, которые «стоят сотни миллиардов долларов». Нью-Дели называл эти меры несправедливыми, но от нефти из России не отказался.
Ранее в воскресенье глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассказал, что в США ожидается «много разговоров» «сегодня и завтра» об уровне новых санкций против России и сроках их введения.
Глава Минфина страны Скотт Бессент 7 сентября заявил о готовности Вашингтона усилить санкции против Москвы, если этот шаг поддержит Европа. По мнению министра, санкции могут убедить Россию пойти на переговоры.
Associated Press со ссылкой на источник сообщало, что 8 сентября группа европейских чиновник во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном посетит Минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции.
Введение санкций обсуждалось Трампом с европейскими лидерами 4 сентября на онлайн-встрече. После нее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что «если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров», то США и Европа вместе введут «дополнительные санкции». Он уточнил, что речь идет о координации действий в рамках «первичных и вторичных» ограничений. По данным The Wall Street Journal, Трамп во время этой беседы никаких обязательств по санкциям не дал.
Президент Владимир Путин призывал не «пугаться» санкций, так как тот, кто «начинает пугаться, сразу все проиграет». Тех, кто их вводит, глава государства назвал «придурками», поскольку они вредят сами себе.