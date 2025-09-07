Белый дом заявил об обсуждении новых санкций против России

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая промышленное предприятие «Киев-67» и логистическую базу «СТС-ГРУПП» на окраине Киева. Хассетт отметил, что последние события вызывают разочарование и ожидается активное обсуждение уровня санкций и сроков их введения. При этом Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и местам скопления военнослужащих, а не по гражданским объектам. -0-