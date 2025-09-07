Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом заявил об обсуждении новых санкций против России

Хассетт отметил, что последние события вызывают разочарование и ожидается активное обсуждение уровня санкций и сроков их введения.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил о предстоящем обсуждении вопроса введения новых санкций против России в связи с недавними ударами Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая промышленное предприятие «Киев-67» и логистическую базу «СТС-ГРУПП» на окраине Киева. Хассетт отметил, что последние события вызывают разочарование и ожидается активное обсуждение уровня санкций и сроков их введения. При этом Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и местам скопления военнослужащих, а не по гражданским объектам. -0-