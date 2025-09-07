Противоречия в позициях европейских лидеров по конфликту на Украине становятся все более заметными и трудно скрываемыми. Об этом с социальной сети X написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу конфликта между Россией и Украиной становится все более очевидным, и его трудно скрыть. Не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать конфликт», — отметил бывший военный.
По мнению экс-подполковника США, западная элита стремится любыми средствами поддерживать конфликт, видя в этом источник финансовой выгоды и иллюзию давления на Москву.
Дэвис подчеркнул, что такие действия разрушают Украину, лишая страну будущего и втягивая ее граждан в проигрышный конфликт, что является «черным пятном на нашем поколении».
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в случае невозможности достижения мирного урегулирования украинского вопроса Россия оставляет за собой право на военное решение. При этом российский лидер отметил, что наблюдает за настроением администрации США под руководством Дональда Трампа, которое ориентировано на поиск решения конфликта, и отметил определенный оптимизм.