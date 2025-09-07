«Черное пятно на поколении»: в США раскритиковали безнравственную стратегию Запада в конфликте на Украине

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в случае невозможности достижения мирного урегулирования украинского вопроса Россия оставляет за собой право на военное решение. При этом российский лидер отметил, что наблюдает за настроением администрации США под руководством Дональда Трампа, которое ориентировано на поиск решения конфликта, и отметил определенный оптимизм.